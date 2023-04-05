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55 минут назад

Официальным автомобилем ПМЭФ-2023 станет Exeed VX

Елена Прошина

Китайский внедорожник Exeed VX станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Росконгресса.

Официальным автомобилем ПМЭФ-2023 станет Exeed VX
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Exeed VX станет официальным автомобилем ПМЭФ впервые. Мероприятие пройдёт с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Кроме того, форум посетят представители компании Exeed – они примут участие в деловой программе и займут место модераторов во время разговора об экспансии брендов из Китая в Россию.

Директор Exeed Геннадий Баранов добавил, что тенденция по наращиванию числа китайских брендов на российском рынке, по его мнению, сохранится.

«Мы рады возможности перенять эстафету у наших немецких коллег и стать частью ведущего экономического события страны, которым бесспорно является ПМЭФ», – заявил он.

Напомним, что до пандемии коронавируса официальным автомобилем ПМЭФ являлся Mercedes-Benz. Немецкий бренд занимал этот статус более 10 лет. В 2022 году Mercedes, как и ряд других зарубежных автоконцернов, принял решение об уходе с российского рынка.

Ранее стало известно, что «Газпром-медиа» выступит генеральным медиапартнером ПМЭФ-2023.

Автоновости,Mercedes-Benz,Геннадий Баранов,Газпром-медиа,
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