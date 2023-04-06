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31 минуту назад

Седан Omoda S5 для России: первые официальные фото

Колеса.ру

Полноценную премьеру «четырехдверка» суббренда компании Chery справит в РФ через несколько дней. При этом о модели уже почти все известно.

Omoda начинает рассекречивать седан S5 для России
Фото: Omoda Omoda

Российский офис марки Omoda принялся рассекречивать вторую модель, которая присоединится к паркетнику C5: опубликованы тизеры седана Omoda S5. Презентацию проведут через пять дней, то есть в начале следующей недели. Характеристики «четырехдверки» сам производитель пока не раскрыл, но подробности уже есть, ведь Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось еще в январе.

Видео дня

Напомним, «четырехдверка» Omoda не разработана «с нуля» — новые эмблемы и шильдики навесили на седан материнской компании Chery, который в родном Китае зовется Arrizo 5 Plus, а на зарубежных рынках носит имя Arrizo 6 Pro. К слову, в плане дизайна наша Omoda S5 повторит именно экспортную версию: у модели для РФ аналогичные радиаторная решетка и передний бампер, тогда как в Поднебесной «личико» оформлено иначе (вообще, на домашнем рынке у Плюса два варианта решетки).

Omoda

Длина предназначенного для России седана равна 4644 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 2650 мм. Исходный Chery Arrizo 5 Plus чуть ниже, но по остальным габаритам он превосходит российскую модель: 4680/1825/1490 мм, расстояние между осями – 2670 мм (бразильский Arrizo 6 Pro в целом совпадает с версией для РФ). Как бы то ни было, седан является одноклассником Kia Cerato и Hyundai Elantra.

В январском ОТТС для Omoda S5 был заявлен только бензиновый «атмосферник» 1.5 мощностью 113 л.с. (138 Нм), однако, по данным Kolesa.ru, у нас, возможно, также предложат седан с «турбочетверкой» аналогичного объема, которая выдает 147 л.с. и 210 Нм. Оба двигателя сочетаются с вариатором, оба же могут «питаться» АИ-92.

По информации Kolesa.ru, в список оборудования Omoda S5 (в зависимости от комплектации) войдут цифровая приборка, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора.

Что же касается цен, то седан, вероятно, окажется дешевле кроссовера Omoda C5. Последний сегодня стоит от 2 429 900 рублей (без учета акций).

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