Продажи Lada выросли почти вдвое

Пресс-служба российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» сообщает, что продажи автомобилей Lada в марте 2023 года выросли на 90% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишет Аutonews.ru.

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Уточняется, что в марте 2023 года было продано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей Lada. При этом всего за первый квартал текущего года было реализовано 64 240 автомобилей бренда. Это на 21,9% выше, чем за тот же период прошлого года.

Самой популярной моделью стала Lada Granta – было продано 16 254 автомобилей. Это на 373,5% выше, чем было реализовано за март прошлого года. Также выросли продажи Lada Niva Legend – 2703 экземпляра за март, что на 212,1% превышает результаты прошлого года. В тройку самых популярных автомобилей «АвтоВАЗ» также вошла Niva Travel. Модель разошлась тиражом в 3721 экземпляр, что превышает показатели прошлого года на 83,1%.

Директор «АвтоВАЗ» Максим Соколов считает, что эти показатели говорят о восстановлении российского авторынка. «Во втором квартале компания намерена начать продажи Lada Vesta нового поколения и запустить производственную площадку Lada в Санкт-Петербурге. Несмотря на усиление угроз санкционного давления, на сегодняшний день АвтоВАЗ подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тыс. автомобилей», – рассказал он.