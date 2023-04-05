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В Казахстане нашли альтернативу седану Toyota Camry 2023 года российской сборки

В Казахстане нашли способ официально поставлять японские седаны Toyota Camry. Еще в прошлом году в стране продавали машины российской сборки. Но когда с их поставками начались проблемы, казахские дилеры остались без новых автомобилей. Но в 2023 году были налажены новые поставки.

В Казахстане нашли альтернативу седану Toyota Camry 2023 года российской сборки
© Max-cars.ru

Теперь дилеры в Казахстане продают автомобили напрямую из Японии. Из-за усложнения цепочки поставок седаны Toyota Camry теперь стоят дороже. Да и ассортимент ниже, чем был до этого.

Покупателям доступна только версия с 2,5-литровым двигателем и 8-ступенчатой АКПП Aisin. Российская версия двигателя была дефорсирована до 199 лошадиных сил из-за налогов. Но в Казахстане теперь мотор выдает заводские 207 лошадиных сил. Стоимость машины в зависимости от комплектации колеблется от 3 до 3,5 млн рублей по текущему курсу.

В России Toyota Camry уже закончились, дилеры поставляют машины по параллельному импорту.

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