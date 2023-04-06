Китайские поддержанные автомобили ввозят в Приморье

Через пункт пропуска Суйфэньхэ – Пограничный в Приморье начали ввозить б/у автомобили китайского производства. Ранее экспорт иномарок проходил через Харбин или Чаньчань.

Первую партию китайских авто привезла Суйфэньхэйская импортно-экспортная компания. На пункте пропуска проходит оформление всех необходимых документов для ввоза транспортных средств. Ввоз автомобилей через погранпереход Суйфэньхэ – Пограничный стал возможен в ноябре 2022 года. За пять месяцев в Приморье было ввезено 110 легковушек с пробегом.