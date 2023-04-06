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56 минут назад

Китайские поддержанные автомобили ввозят в Приморье

РИА "ФедералПресс"

Через пункт пропуска Суйфэньхэ – Пограничный в Приморье начали ввозить б/у автомобили китайского производства. Ранее экспорт иномарок проходил через Харбин или Чаньчань.

Китайские поддержанные автомобили ввозят в Приморье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первую партию китайских авто привезла Суйфэньхэйская импортно-экспортная компания. На пункте пропуска проходит оформление всех необходимых документов для ввоза транспортных средств. Ввоз автомобилей через погранпереход Суйфэньхэ – Пограничный стал возможен в ноябре 2022 года. За пять месяцев в Приморье было ввезено 110 легковушек с пробегом.

Ранее «ФедералПресс» писал, что сейчас туристы не спешат отправляться в Китай. Туркомпании Приморья ждут ажиотажа к майским праздникам.

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