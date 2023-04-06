Получить права станет сложнее

Новые задачи добавляют в билеты при сдаче экзамена на получение водительских удостоверений, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет «РГ», одной из причин новых билетов стали изменения, принятые в этом году в ПДД. В частности, с 1 марта в ПДД добавили статьи про электросамокаты, а также про некоторые сигналы светофора. В связи с этим эксперты не исключают, что сдача экзамена станет сложнее, а также увеличится количество не сдавших экзамен с первого раза.

В МВД же рассказали, что изменения вносятся в комплект «СD» и в «АВ». Так, 18 новых задач добавили для водителей, которые сдают на грузовики и автобусы, а еще 13 задач для водителей легкового транспорта и мотоциклов. Среди добавленных задач есть про новую бело-лунную секцию светофора. Также добавили задачи про отдых водителей, хотя в ПДД статьи прописали еще несколько лет назад.

Значительное изменение касается перестановки автомобиля в спальных районах по четным и нечетным дням. Новые правила предусматривают перестановку с 21 до 24 часов. Кроме этого, скорректированы комментарии к вопросам.