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23 минуты назад

Получить права станет сложнее

Deita.ru

Новые задачи добавляют в билеты при сдаче экзамена на получение водительских удостоверений, сообщает ИА DEITA.RU.

Получить права станет сложнее
Фото: ТАССТАСС

Как пишет «РГ», одной из причин новых билетов стали изменения, принятые в этом году в ПДД. В частности, с 1 марта в ПДД добавили статьи про электросамокаты, а также про некоторые сигналы светофора. В связи с этим эксперты не исключают, что сдача экзамена станет сложнее, а также увеличится количество не сдавших экзамен с первого раза.

В МВД же рассказали, что изменения вносятся в комплект «СD» и в «АВ». Так, 18 новых задач добавили для водителей, которые сдают на грузовики и автобусы, а еще 13 задач для водителей легкового транспорта и мотоциклов. Среди добавленных задач есть про новую бело-лунную секцию светофора. Также добавили задачи про отдых водителей, хотя в ПДД статьи прописали еще несколько лет назад.

Значительное изменение касается перестановки автомобиля в спальных районах по четным и нечетным дням. Новые правила предусматривают перестановку с 21 до 24 часов. Кроме этого, скорректированы комментарии к вопросам.

Отметим, что из 2,66 млн человек с первого раза экзамен сдали только 953 тысячи человек, то есть каждый третий россиянин.

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