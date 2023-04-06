Количество автошкол в России сократилось на 15 процентов
Количество автошкол в России за два года сократилось на 15 процентов. В январе 2021-го было 7 тысяч, а сейчас - 5,96 тысячи, приводит цифры газета "Известия".
Гендиректор одной из школ Михаил Бородачев рассказал, что его бизнес переживает трудные времена из-за санкций, ухода иностранных концернов, а также повышения цен на авто и комплектующие.
"Сократилось число людей, которые могут позволить себе обучение. Меньше выручка. Автошкола - это самоокупаемый бизнес, финансирование извне отсутствует", - отметил он.