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18 минут назад

Kia рассказала, когда представит новый Rio и выпустит дешевый электрокар

Российская Газета

На Дне инвестора, прошедшем в Сеуле, марка Kia обозначила планы на будущее, рассказав о перспективах электрокаров и что будет с Rio.

Kia рассказала, когда выпустит дешевый электрокар
Фото: Пресс-служба KiaПресс-служба Kia

Для начала стоит отметить, что амбициозности в отношении электрокаров у корейской марки поприбавилось. Если раньше Kia планировала к 2030 году ежегодно продавать 1,2 млн "электричек", то увеличивающийся спрос на них и развитие технологий скорректировали цифру до 1,6 млн авто. Такое количество электрокаров - составит 37% от общего объёма реализации Kia, которая к концу десятилетия ставит план продать 4,3 млн машин по всему миру.

В 2027 году модельная линейка электрокаров Kia будет насчитывать 15 моделей, правда, пока не совсем понятно, как корейцы считают машины: у каждого электрокара будет высокопроизводительная версия GT, которая в принципе может позиционироваться как отдельная модель.

Последней новинкой в сегменте EV у Kia стал большой кроссовер EV9, а до конца года должен дебютировать ещё один кросс - EV5. Его концепт уже показали. Дебютным рынком станет Китай, но очевидно, что модель является глобальной.

Увеличивать объёмы спроса Kia планирует в том числе за счёт предложения более дешёвых электрокаров. Основной компонент стоимости - аккумулятор, и корейцы планируют снизить цену на используемые элементы питания на 25% к 2026 году (по сравнению с 2018 годом), а в 2030 году батареи должны стать дешевле уже на 55%. Также должны стать на порядок дешевле электродвигатели и бортовые зарядные устройства - не менее чем на 70%.

Что касается Kia Rio, то модель новой генерации представят в четвёртом квартале 2023 года. Как известно, новые стандарты выбросов и политика углеродной нейтральности не оставляют шанса компактным машинам, по крайней мере, в Европе. Поэтому, продолжая тему "электричек", можно надеяться на появление безвыхлопной версии "Рио" - по такому пути, например, пойдёт Volkswagen, вынужденный сказать "пока" своему Polo.

Автоновости,Kia Rio,Kia,Volkswagen,
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