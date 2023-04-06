Kia рассказала, когда выпустит дешевый электрокар

На Дне инвестора, прошедшем в Сеуле, марка Kia обозначила планы на будущее, рассказав о перспективах электрокаров и что будет с Rio.

Фото: Пресс-служба Kia Пресс-служба Kia

Для начала стоит отметить, что амбициозности в отношении электрокаров у корейской марки поприбавилось. Если раньше Kia планировала к 2030 году ежегодно продавать 1,2 млн "электричек", то увеличивающийся спрос на них и развитие технологий скорректировали цифру до 1,6 млн авто. Такое количество электрокаров - составит 37% от общего объёма реализации Kia, которая к концу десятилетия ставит план продать 4,3 млн машин по всему миру.

В 2027 году модельная линейка электрокаров Kia будет насчитывать 15 моделей, правда, пока не совсем понятно, как корейцы считают машины: у каждого электрокара будет высокопроизводительная версия GT, которая в принципе может позиционироваться как отдельная модель.

Последней новинкой в сегменте EV у Kia стал большой кроссовер EV9, а до конца года должен дебютировать ещё один кросс - EV5. Его концепт уже показали. Дебютным рынком станет Китай, но очевидно, что модель является глобальной.

Увеличивать объёмы спроса Kia планирует в том числе за счёт предложения более дешёвых электрокаров. Основной компонент стоимости - аккумулятор, и корейцы планируют снизить цену на используемые элементы питания на 25% к 2026 году (по сравнению с 2018 годом), а в 2030 году батареи должны стать дешевле уже на 55%. Также должны стать на порядок дешевле электродвигатели и бортовые зарядные устройства - не менее чем на 70%.