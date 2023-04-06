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16 минут назад

Правительство рассмотрит сделки по продаже активов Volkswagen и Hyundai в России

Газета.Ru

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям планирует в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Volkswagen и Hyundai. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Правительство рассмотрит сделки по продаже активов Volkswagen и Hyundai в России
Фото: hmmausa.comhmmausa.com

По данным источников издания, судебный спор ГАЗа и Volkswagen и частичный арест активов не затормозил согласование сделки. Покупателем завода компании Volkswagen в Калуге должен остаться дилер «Авилон». Отмечается, что скорее всего, после покупки на предприятии будет налажено производство китайских автомобилей бренда Chery. О том, какие это будут модели не сообщается.

Концерн Hyundai владеет автозаводам в Солнечногорске и в Шушарах. По данным издания, эти предприятия могут выкупить казахские компании и наладить там выпуск запчастей для сборки машин на площадках в Казахстане.

В марте 2023 года стало известно, что суд в России арестовал активы Volkswagen в рамках иска компании ГАЗ, которая потребовала взыскать с немецкого предприятия 15,6 млрд руб. Суд запретил любые регистрационные действия, связанные с реорганизацией, ликвидацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала Volkswagen и подконтрольных ей юридических лиц. Позже арбитражный суд Нижегородской области снял арест с недвижимого имущества и оборудования компании Volkswagen.

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