Правительство рассмотрит сделки по продаже активов Volkswagen и Hyundai в России

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям планирует в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Volkswagen и Hyundai. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным источников издания, судебный спор ГАЗа и Volkswagen и частичный арест активов не затормозил согласование сделки. Покупателем завода компании Volkswagen в Калуге должен остаться дилер «Авилон». Отмечается, что скорее всего, после покупки на предприятии будет налажено производство китайских автомобилей бренда Chery. О том, какие это будут модели не сообщается.

Концерн Hyundai владеет автозаводам в Солнечногорске и в Шушарах. По данным издания, эти предприятия могут выкупить казахские компании и наладить там выпуск запчастей для сборки машин на площадках в Казахстане.