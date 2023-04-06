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В России появились Volvo XC40 из Китая

Российские дилеры начали привозить из Китая новые Volvo XC40. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 4 400 000 рублей.

В России появились Volvo XC40 из Китая
© www.autohome.com.cn

В объявлении указывается, что у кроссовера бензиновый двигатель 2,0 литра (197 л.с.), который работает вместе с "автоматом". Привод - полный.

"Автомобиль прошел проверку по 43 параметрам и находится в абсолютно идеальном состоянии, а окрашенные элементы отсутствуют. Паспорт транспортного средства электронный", - рассказывает продавец.

Напомним, что компактный кроссовер Volvo XC40 начали производить в Китае в 2019 году. Автомобиль собирают на мультибрендовом заводе в Луцяо. Расположенное к югу от Шанхая предприятие принадлежит Geely, а деятельность завода находится полностью в ведении Volvo Cars.

Модель оказалась очень популярной, поэтому компания решила расширить производство. До этого компактный SUV собирали только в бельгийском Генте.

Что касается России, то компания Volvo приостановила свою деятельность в России чуть более года назад.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
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