Эксперты назвали наиболее выносливые модели автомобилей

Эксперты «Автотеки» от «Авито» определили, у каких брендов и моделей наиболее высокий средней пробег. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, самым выносливым автомобилем оказался пикап Isuzu D-Max со средним пробегом более 391 тысячи километров.

Вторую позицию занял Volkswagen Transporter — в среднем у этих автомобилей пробег превышает 378 тысяч километров. Третье место занимают легковые автомобили семейства Toyota Carina E — 376 тысяч километров.

Самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет зафиксирован у автомобилей брендов «ГАЗ», Opel и Citroen. Среди конкретный моделей выделился Hyundai Accent — 235 тысяч километров.