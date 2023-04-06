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Эксперты назвали наиболее выносливые модели автомобилей

Эксперты «Автотеки» от «Авито» определили, у каких брендов и моделей наиболее высокий средней пробег. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, самым выносливым автомобилем оказался пикап Isuzu D-Max со средним пробегом более 391 тысячи километров.

Эксперты назвали наиболее выносливые модели автомобилей
© globallookpress.com

Вторую позицию занял Volkswagen Transporter — в среднем у этих автомобилей пробег превышает 378 тысяч километров. Третье место занимают легковые автомобили семейства Toyota Carina E — 376 тысяч километров.

Самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет зафиксирован у автомобилей брендов «ГАЗ», Opel и Citroen. Среди конкретный моделей выделился Hyundai Accent — 235 тысяч километров.

В категории от года до трех лет самый высокий средний пробег у автомобилей марки Datsun. Второе и третье место занимают «ГАЗ» и Volkswagen соответственно. Среди моделей наибольший средний пробег зафиксировали у Kia Optima — 79 тысяч километров.

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