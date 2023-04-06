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14 минут назад

В ВТБ заявили, что каждый десятый новый автомобиль продается в РФ по параллельному импорту

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Около 4,6 тысячи проданных в России новых легковых автомобилей в феврале были ввезены по схеме параллельного импорта, их доля в продажах всех новых транспортных средств превысила 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на исследование банка и маркетингового автомобильного агентства НАПИ.

ВТБ: каждый 10-й новый автомобиль продается по параллельному импорту
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"По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%", - отмечается в сообщении.

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Согласно данным исследования, более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды: Toyota, Mercedes-Benz и BMW. При этом в десятку популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок, входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300; Mitsubishi Montero Sport; BMW X5; Toyota RAV4; Chevrolet Cobalt; Toyota Camry; Lexus RX; Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class.

"С уходом крупнейших иностранных производителей российский автомобильный рынок испытал на себе колоссальное давление. За прошедший год участники сегмента провели серьезную работу, и сейчас мы видим, что отрасль уверенно восстанавливается. Дилеры налаживают новые логистические цепочки, расширяют ассортимент марок и моделей, поэтапно наращивают объем параллельного импорта, что позволяет постепенно закрывать отложенный спрос", - цитирует пресс-служба слова вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого.

Эксперт также отметил, что увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. Так, по данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из топ-10 снизились в среднем на 0,6%. При этом остальные модели подорожали в среднем на 3,7%.

О параллельном импорте

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций.

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