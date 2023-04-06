ВТБ: каждый 10-й новый автомобиль продается по параллельному импорту

Около 4,6 тысячи проданных в России новых легковых автомобилей в феврале были ввезены по схеме параллельного импорта, их доля в продажах всех новых транспортных средств превысила 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на исследование банка и маркетингового автомобильного агентства НАПИ.

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"По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%", - отмечается в сообщении.

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"С уходом крупнейших иностранных производителей российский автомобильный рынок испытал на себе колоссальное давление. За прошедший год участники сегмента провели серьезную работу, и сейчас мы видим, что отрасль уверенно восстанавливается. Дилеры налаживают новые логистические цепочки, расширяют ассортимент марок и моделей, поэтапно наращивают объем параллельного импорта, что позволяет постепенно закрывать отложенный спрос", - цитирует пресс-служба слова вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого.

Эксперт также отметил, что увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. Так, по данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из топ-10 снизились в среднем на 0,6%. При этом остальные модели подорожали в среднем на 3,7%.

О параллельном импорте