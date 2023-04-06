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18 минут назад

Ford упростит свои автомобили ради экономии

Lenta.ru

Американский концерн Ford начнет в 2024 году упрощать конструкцию автомобилей ради экономии. Об этом со ссылкой на руководителя отдела разработки продуктов автопроизводителя Джима Баумбика сообщает Reuters.

Ford упростит свои автомобили ради экономии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Текущая линейка продуктов и архитектура машин слишком сложны и слишком дороги, Джим Фарли. Прибыль за 2022 год не удовлетворила инвесторов (она составила 10,4 миллиарда долларов вместо ожидавшихся 11,5 миллиарда), и теперь Ford собирается снизить операционные расходы. Также компания намерена в 2024 расширить ряд моделей с высокой рентабельностью, таких как внедорожник Bronco или компактный пикап Maverick.

В январе 2023-го автогигант опубликовал план сокращения 3,2 тысячи рабочих мест. В основном это административный персонал в Германии. Сокращения позволят снизить расходы на три миллиарда долларов. Сэкономленную сумму направят на финансирование производства электрокаров. Месяц спустя Ford увеличил число сотрудников, которых ждет сокращение, до 3,8 тысячи.

В марте Ford анонсировал новую волну увольнений. На этот раз она затронет 1144 сотрудника (около 20 процентов персонала) завода Альмусафес в Испании. Это самый крупный производственный комплекс компании за пределами США. На предприятии собирается около 1,1 тысячи моделей, ежегодно с его конвейеров сходит почти полмиллиона автомобилей. Компания объяснила решение необходимостью изменить структуру своей деятельности в Европе в связи с постепенным переходом на производство электрокаров.

В январе стало известно, что Ford собрался продать свой завод в Германии китайской BYD. Причиной стали все те же финансовые проблемы в корпорации, увеличение затрат на материалы для аккумуляторов электромобилей и ожидаемое замедление экономического роста в США и ЕС. Производство автомобилей Ford на площадке в Зарлуи собираются остановить в 2025 году.

Автоновости,BYD,Джим Фарли,Ford,ЕС,
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