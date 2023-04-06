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19 минут назад

В России стартовали продажи новых седанов Toyota Avalon за 3,8 млн рублей

runews24.ru

Российские автосалоны начали продавать новые седаны Toyota Avalon. Их стоимость начинается от 3,8 млн рублей.

В России начали продавать новые седаны Toyota Avalon
Фото: runews24.rurunews24.ru

Новые машины ввозят в нашу страну в трех моторных версиях: с рядными 2- и 2,5-литровыми «четверками», а также 3,5-литровым V6. Мощность – 178, 209 и 301 лошадиная сила соответственно. В качестве трансмиссии выступают вариатор и 8-ступенчатая АКПП.

Автомобиль построен на модульной архитектуре GA-K из семейства TNGA. Подвеска – спереди стоят стойки типа «МакФерсон», сзади – полноценная «многорычажка».

Ценник Toyota Avalon с базовым 2-литровым двигателем – 3,8 млн рублей, а версии с топовой 3,5-литровой «шестеркой» придется заплатить 5,5 млн рублей.

Автоновости,Toyota Avalon,Toyota,
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