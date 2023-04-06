В России начали продавать новые седаны Toyota Avalon

Российские автосалоны начали продавать новые седаны Toyota Avalon. Их стоимость начинается от 3,8 млн рублей.
Новые машины ввозят в нашу страну в трех моторных версиях: с рядными 2- и 2,5-литровыми «четверками», а также 3,5-литровым V6. Мощность – 178, 209 и 301 лошадиная сила соответственно. В качестве трансмиссии выступают вариатор и 8-ступенчатая АКПП.
Автомобиль построен на модульной архитектуре GA-K из семейства TNGA. Подвеска – спереди стоят стойки типа «МакФерсон», сзади – полноценная «многорычажка».
Ценник Toyota Avalon с базовым 2-литровым двигателем – 3,8 млн рублей, а версии с топовой 3,5-литровой «шестеркой» придется заплатить 5,5 млн рублей.