В России начали продавать новые седаны Toyota Avalon

Новые машины ввозят в нашу страну в трех моторных версиях: с рядными 2- и 2,5-литровыми «четверками», а также 3,5-литровым V6. Мощность – 178, 209 и 301 лошадиная сила соответственно. В качестве трансмиссии выступают вариатор и 8-ступенчатая АКПП.