На заводе Volkswagen в России могут запустить производство китайских Chery

Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены. Они включены в повестку ближайших заседаний правовых комиссий по иностранным инвестициям.

Как отметил собеседник газеты, в Volkswagen уже две недели заявляли о готовности согласовать продажу российских активов российскому инвестору, «заслуживающему доверия». Концерн не собирается продавать автозавод отдельно от других активов, которые не связаны с производством, и хочет реализовать все одному покупателю. Предположительно, в дальнейшем там займутся производством китайских автомобилей Chery.