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26 минут назад

На заводе Volkswagen в России могут запустить производство китайских Chery

Никита Бородкин

Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

На заводе Volkswagen в России могут запустить производство китайских Chery
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседников газеты, сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены. Они включены в повестку ближайших заседаний правовых комиссий по иностранным инвестициям.

Как отметил собеседник газеты, в Volkswagen уже две недели заявляли о готовности согласовать продажу российских активов российскому инвестору, «заслуживающему доверия». Концерн не собирается продавать автозавод отдельно от других активов, которые не связаны с производством, и хочет реализовать все одному покупателю. Предположительно, в дальнейшем там займутся производством китайских автомобилей Chery.

На активы Hyundai претендует казахская компания. В Казахстане уже есть два автозавода, которые зависят от поставок комплектующих от «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР). Часть источников газеты считают, что на российском заводе могут организовать выпуск комплектующих для завода в Казахстане.

Автоновости,Chery,Hyundai,Volkswagen,
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