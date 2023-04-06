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48 минут назад

В марте продано рекордное количество "Москвичей"

Российская Газета

Стали известны результаты продаж автомобилей в России в марте. В прошлом месяце заводу "Москвич" удалось реализовать рекордное количество кроссоверов. Как сообщает "Автостат", дилеры бренда продали 375 автомобилей.

В марте продано рекордное количество "Москвичей"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В феврале возрожденный бренд реализовал 57 автомобилей машин, то есть в марте было продано в 6 раз больше кроссоверов, чем месяцем ранее. Это позволило российской компании занять долю 0,54% рынка.

Сейчас, напомним, купить можно как бензиновый "Москвич 3" с механической коробкой передач и вариатором, так и электромобиль "Москвич 3е". Стартовая цена модели - 1 970 000 рублей. Электрическая версия обойдется в 3 500 000 рублей.

4 апреля марка рассекретила новую модель - "Москвич 6". Продажи машины должны начаться во второй половине года. Цены и технические характеристики пообещали опубликовать ближе к старту продаж. Также до конца года в России появится новый кроссовер бренда. Его должны назвать "Москвич 5".

Ранее "Российская газета" рассказывала, с каких автомобилей россияне пересаживаются на кроссоверы "Москвич 3".

Автоновости,
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