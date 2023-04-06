Гаражным кооперативам придется жить по новым правилам

Госдума готовит к второму чтению законопроект о гаражных кооперативах, сообщает ИА DEITA.RU. В документе содержатся правила создания гаражных кооперативов и товариществ, права и обязанности их участников, полномочия их правлений.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Правления гаражных объединений смогут, например, составлять смету расходов на содержание общего имущества кооператива (товарищества), выставлять счёт на оплату каждому члену и взыскивать её через суд, если автомобилист не станет платить. А вот перекрывать неплательщику доступ к гаражу правление не имеет права.

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Общим имуществом, на содержание которого бремя расходов будут нести собственники гаражей кооператива, станет считаться всё, что составляет инфраструктуру общей территории: от общих ворот и заборов до противопожарного оборудования. Если правление решит, что этому имуществу требуется ремонт, дополнительное обслуживание, то оно обяжет собственников помочь рублём, и суд встанет на сторону правления в борьбе с неплательщиками.

Владельцы гаражей, в свою очередь, смогут оспорить смету, если им кажется, что в правлении проворачивают какие-то финансовые махинации или просто совершают закупки по крайне невыгодным ценам либо заказывают нечто некачественное. Правление обязано по запросу предоставлять членам кооператива всю документацию, давать все разъяснения. Если собственники останутся недовольны, они также могут решать вопросы через суд.

"Наша задача - определить правовой режим имущества, используемого для общих нужд, четко решить вопросы по управлению этим имуществом и его содержанию, - прокомментировал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Необходимо выработать общие подходы, в том числе общее правило, что вместе с правом собственности на индивидуальный объект у гражданина возникает доля в праве собственности и на общее имущество, необходимое для надлежащего использования индивидуального объекта".

Ещё одно новшество – гаражные кооперативы разрешат создавать и в жилых комплексах, где вместо гаражей – машино-места.

Продать гараж или машино-место в кооперативе собственник сможет кому угодно (сейчас преимущественное право имеют другие члены кооператива). То есть автомобилист может просто поставить кооператив перед фактом, что у гаража (места) сменился хозяин. Но если речь идёт о продаже общего имущества кооператива, то нужно согласие абсолютно всех его членов. Даже один голос против делает сделку невозможной.

Сведения об общем имуществе членов кооператива должны находиться в открытом доступе, чтобы с ними могли ознакомиться и потенциальные покупатели (приобретатели), сейчас в кооперативе не состоящие, подчеркнул Крашенинников. Сейчас проблема владельцев гаражей не столько в том, чтобы выделить общее имущество ГСК, а в том, чтобы закрепить права владельцев на него.

А пока в России продолжается гаражная амнистия, которая позволяет оформить в собственность различные гаражи и землю под ними. Она продлится до сентября 2026 года. Главное условие для участия в амнистии – гараж должен быть возведён до 2006 года и не являться самовольной некапитальной постройкой.