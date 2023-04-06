На заводе Nissan в Санкт-Петербурге могут наладить выпуск FAW

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, перешедшем под контроль «АвтоВАЗа», могут наладить сборку автомобилей китайского концерна FAW. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
По его данным, в производство должен пойти обновленный вариант кроссовера FAW Bestune T77 с переработанным дизайном интерьера и большим дисплеем на передней панели, занимающим практически всю ширину салона.
Всего в настоящее время на заводе находятся три модели FAW Bestune. Помимо T77, это T55 и B50, которые пристально изучаются, утверждает «Русский автомобиль».
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям в ближайшее время планирует рассмотреть сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen.