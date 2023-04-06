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57 минут назад

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге могут наладить выпуск FAW

Газета.Ru

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, перешедшем под контроль «АвтоВАЗа», могут наладить сборку автомобилей китайского концерна FAW. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге могут наладить выпуск FAW
Фото: BesturnBesturn

По его данным, в производство должен пойти обновленный вариант кроссовера FAW Bestune T77 с переработанным дизайном интерьера и большим дисплеем на передней панели, занимающим практически всю ширину салона.

Всего в настоящее время на заводе находятся три модели FAW Bestune. Помимо T77, это T55 и B50, которые пристально изучаются, утверждает «Русский автомобиль».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям в ближайшее время планирует рассмотреть сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen.

Автоновости,FAW,Nissan,Hyundai,Volkswagen,Автоваз,
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