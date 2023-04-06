Kia отзывает электромобили Soul EV из-за риска возгорания батареи

Как передает издание ТАРАНТАС НЬЮС, южнокорейский производитель Kia начал компанию по отзыву своей модели Soul 2015-2019 модельных годов. Данные автомобили были собраны для североамериканского рынка. Оказалось, что машина может загореться из-за короткого замыкания внутри аккумуляторной батареи.

Фото: Kia Kia

Сама компания пока не имеет четкого понимания, в чем кроется неисправность. Всего под отзыв попали 2 689 автомобилей. Однако из этого числа автомобилей только у 1% может произойти короткое замыкание. Пока было зафиксировано три инцидента, которые произошли из-за такого дефекта.