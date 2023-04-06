$79.50+0.1487.10+0.37
15 минут назад

Бренд Kia отзывает более 2,6 тыс электромобилей Soul EV из-за риска возгорания батареи

Моя Москва.онлайн

Как передает издание ТАРАНТАС НЬЮС, южнокорейский производитель Kia начал компанию по отзыву своей модели Soul 2015-2019 модельных годов. Данные автомобили были собраны для североамериканского рынка. Оказалось, что машина может загореться из-за короткого замыкания внутри аккумуляторной батареи.

Kia отзывает электромобили Soul EV из-за риска возгорания батареи
Фото: Kia Kia

Сама компания пока не имеет четкого понимания, в чем кроется неисправность. Всего под отзыв попали 2 689 автомобилей. Однако из этого числа автомобилей только у 1% может произойти короткое замыкание. Пока было зафиксировано три инцидента, которые произошли из-за такого дефекта.

Об этой проблеме стало известно еще в мае 2022 года. Тогда во время диагностики модели Soul 2017 года выпуска специалисты увидели дым, поднимающийся из вентиляционных отверстий аккумуляторной батареи. Второй подобный случай был зафиксирован в Канаде в октябре 2022 года.

Автоновости,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий