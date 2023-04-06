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1 час назад

Dongfeng представляет молодежный внедорожник среднего размера

ПроКроссовер.ру

Dongfeng Aeolus Haohan — это кроссовер, ориентированный на более молодую аудиторию в Китае благодаря своему новому внешнему виду и ряду силовых агрегатов на выбор, хотя пока анонсирован только один. Продажи должны начаться этой весной, сообщает AutoHome.

Новая модель отличается тщательно продуманными колесными арками, бескаркасной решеткой радиатора и особыми фарами. Судя по фотографиям, в платные опции войдут обвес и контрастный верх. Счетверенные выхлопные патрубки в задней части говорят о том, что внутри находится двигатель с ДВС, а производитель добавляет, что это 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 204 л.с. Гибридные варианты должны быть добавлены позже.

Сам автомобиль имеет размеры 4650 x 1905 x 1630 мм с расстоянием между осями 2775 мм, что делает его сравнимым с Toyota RAV4 и Haval F7. Колеса размером от 18 до 20 дюймов.

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