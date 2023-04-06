Dongfeng Aeolus Haohan — это кроссовер, ориентированный на более молодую аудиторию в Китае благодаря своему новому внешнему виду и ряду силовых агрегатов на выбор, хотя пока анонсирован только один. Продажи должны начаться этой весной, сообщает AutoHome.

Новая модель отличается тщательно продуманными колесными арками, бескаркасной решеткой радиатора и особыми фарами. Судя по фотографиям, в платные опции войдут обвес и контрастный верх. Счетверенные выхлопные патрубки в задней части говорят о том, что внутри находится двигатель с ДВС, а производитель добавляет, что это 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 204 л.с. Гибридные варианты должны быть добавлены позже.