Toyota Prius 2023 получила увеличенный запас хода

Представители компании Toyota сообщили, что существенно переработанный подключаемый гибрид Prius Prime 2023-го модельного года в состоянии преодолеть дистанцию в 71 километр благодаря исключительно электроэнергии. Как отмечает издание Центральная Служба Новостей, это является впечатляющим увеличением.
Оно составляет 76 процентов в сравнении с предыдущим поколением. Правда, здесь нужно отметить, что данное улучшение касается исключительно базовой комплектации SE.
Варианты автомобиля XSE и XSE Premium способны проехать примерно 63 километра в режиме EV. Что касается стоимости, то цены модификации SE начинаются от 32 350 долларов. Версии XSE и XSE Premium, разумеется, стоят больше.