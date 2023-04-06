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25 минут назад

Toyota Prius 2023 модельного года получила увеличенный запас хода и некоторые другие обновления

Моя Москва.онлайн

Представители компании Toyota сообщили, что существенно переработанный подключаемый гибрид Prius Prime 2023-го модельного года в состоянии преодолеть дистанцию в 71 километр благодаря исключительно электроэнергии. Как отмечает издание Центральная Служба Новостей, это является впечатляющим увеличением.

Toyota Prius 2023 получила увеличенный запас хода
Фото: Toyota Toyota

Оно составляет 76 процентов в сравнении с предыдущим поколением. Правда, здесь нужно отметить, что данное улучшение касается исключительно базовой комплектации SE.

Варианты автомобиля XSE и XSE Premium способны проехать примерно 63 километра в режиме EV. Что касается стоимости, то цены модификации SE начинаются от 32 350 долларов. Версии XSE и XSE Premium, разумеется, стоят больше.

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