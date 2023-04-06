Toyota Prius 2023 получила увеличенный запас хода

Представители компании Toyota сообщили, что существенно переработанный подключаемый гибрид Prius Prime 2023-го модельного года в состоянии преодолеть дистанцию в 71 километр благодаря исключительно электроэнергии. Как отмечает издание Центральная Служба Новостей, это является впечатляющим увеличением.

Фото: Toyota Toyota

Оно составляет 76 процентов в сравнении с предыдущим поколением. Правда, здесь нужно отметить, что данное улучшение касается исключительно базовой комплектации SE.