Hyundai исправила все недочеты в новом электрокроссовере Kona

Кроссовер Hyundai Kona был представлен на международном автосалоне в Нью-Йорке. Модель будет иметь версии не только с двигателями внутреннего сгорания, но и электрическую.

Фото: Hyundai Kona Hyundai Kona

Электрокроссовер получил батарею на 65,4 кВтч и запас хода до 390км. Зарядка же с 10% до 80% занимает 43 минуты. На менее емкой батарее 48,6 кВтч автомобиль способен проехать от зарядки до зарядки 317 км.

Но нас больше интересуют бензиновые двигатели кроссовера. Новое поколение Kona оснащается в базе 2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 149 л.с. В топовых комплектациях предлагается 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 198 л.с., который оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач вместо вариатора. Доступны передний или полный приводы.

Hyundai Kona

Пакет N Line ничего не меняет в моторе или подвеске, но делает внешность кроссовера более яркой и спортивной. Это уникальные 19-дюймовые диски, шикарные насадки на выхлопные трубы, задний спойлер, а также особые передний и задний бамперы и черные обтекатели зеркал заднего вида.

Hyundai Kona

В салоне Hyundai Kona N Line установлены спортивные сиденья с оранжевыми полосками и красной прострочкой, накладки на дверные пороги N Line, алюминиевые педали и стереосистему Bose.

Новая Kona немного больше, чем предыдущее поколение модели и получила два 12,3-дюймовых дисплея в салоне и возможность беспроводного обновления систем помощи водителю SmartSense второго поколения (помощь при парковке, мониторинг слепых зон, предотвращение столкновений, удержание в полосе и многое другое).