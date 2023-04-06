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31 минуту назад

Лучший автомобиль в мире-2023: Hyundai снова побеждает, а BMW опять  в пролёте

Колеса.ру

Модель Хёндэ отхватила сразу три награды, включая главную. Лучшими также признали хэтч Citroen и большой электроседан от марки с китайскими корнями.

Hyundai снова побеждает в конкурсе World Car Of The Year
Фото: Hyundai Hyundai

Десятку финалистов основного конкурса World Car Of The Year (WCOTY; «Всемирный автомобиль года») назвали в начале февраля, тогда же были опубликованы шорт-листы остальных категорий. В марте стали известны участники, пробившиеся в ТОП-3. Ну а победителей объявили в рамках открывшегося накануне автосалона в Нью-Йорке. Напомним, согласно правилам, за главную награду – звание лучшего в мире авто – борются модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, машины должны продаваться минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Европа, Китай, США, Латинская Америка, Индия, Япония или Корея). Лучших выбирало жюри, в состав которого вошли более сотни журналистов из 30 стран (в списке есть и представитель России).

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Как и в прошлом году, триумфатором стала компания Hyundai: ее электрический седан Ioniq 6 признали не только Всемирным авто-2023 (модель набрала 796 баллов), но также лучшим в категориях Электрокар года (795 баллов) и Дизайн года (283 балла). Любопытно, что прошлогоднего обладателя главной награды – электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 – тоже объявили и самым красивым, и лучшим среди «зелени». Но вернемся к нынешнему сезону.

Hyundai Ioniq 6

В финальной борьбе за главную награду Hyundai Ioniq 6 обошел Kia Niro (756 баллов) и BMW X1/iX1 (740 баллов). В категории Электрокар года «кореец» оставил позади большой седан Lucid Air (791 балл; к слову, марка Lucid имеет китайские корни) и BMW i7 (788 баллов). А в категории Дизайн года модели Хёндэ уступили тот же Lucid Air и Range Rover (каждый набрал по 275 баллов).

Lucid Air

Впрочем, без награды «электричка» Lucid все же не осталась: Air признан лучшим Премиальным автомобилем-2023 (797 баллов), он обошел BMW 7 Series/i7 (789 баллов) и Genesis G90 (768 баллов). Отметим, в прошлом году баварскому концерну тоже не везло – его модели смогли пробиться в финал в категориях лучший «премиум» и спорткар года, но победителями они так и не стали.

Kia EV6 GT

Лучшим спортивным автомобилем-2023 объявлен электрический паркетник Kia EV6 GT (807 баллов), за бортом остались Toyota GR Corolla (767 баллов) и Nissan Z (720 баллов). Наконец, награда в категории Городской автомобиль года досталась простенькому хэтчбеку Citroen C3 (707 баллов), созданному для развивающихся рынков. Шанс стать лучшим горожанином был у китайского электрохэтча Ora Funky Cat/Haomao (692 балла; марка Ora принадлежит концерну Great Wall) и паркетника Volkswagen Taigo/Nivus (665 баллов).

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