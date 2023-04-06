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1 час назад

В России в продаже появился Suzuki Ertiga второго поколения

Car.ru

На рынке России представили минивэн Suzuki Ertiga, который оценивается в 2 млн рублей. Автомобиль предлагается с семью посадочными местами в салоне.

В России в продаже появился Suzuki Ertiga второго поколения
Фото: Car.ruCar.ru

На автомобильном рынке России запустили продажи второго поколения Suzuki Ertiga. Одна из особенностей минивэна от концерна Suzuki – 3 ряда кресел в салоне. У дилеров в РФ модель оценивается в 2 000 000 рублей.

Напомним, что второе поколение минивэна было официально представлено в 2018 году. Сборкой транспортных средств занимаются на производственной площадке Toyota. Кроме того, автомобили сходят с конвейера общего завода компаний Maruti и Suzuki, который расположен в Японии.

Модель отличается организацией посадочных мест в салоне. Несмотря на скромные размеры, здесь предусмотрено 7 кресел. Длина кузова автомобиля составляет 439.5 см, ширина - 173.5 см, а высота - 169 см. Колесная база транспортного средства равна 274 см.

Высока вероятность, что на рынок России привозят минивэны, которые собираются на территории Японии. Такие машины оснащаются мотором рабочим объемом 1.5 литра. Производительность установки К15В составляет 105 л.с. В паре с ним функционирует автоматическая КПП с 4 ступенями.

В Индии автомобили получают другое оснащение. Так, за движение минивэна здесь отвечает менее продуктивный бензиновый двигатель на 103 л.с. Максимальная скорость минивэна составляет 175 км/час. В снаряженном виде вес автомобиля достигает 1135 кг.

Минивэны в России пользуются спросом среди корпоративных клиентов. Такие автомобили чаще используются компаниями. Кроме того, минивэны часто приобретаются семейными парами. Напомним, что импорт автомобилей марки Suzuki в Россию приостановили в 2022 году. Компания не сообщала официально об уходе с рынка.

Автоновости,Suzuki Ertiga,Maruti,Suzuki,Toyota,
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