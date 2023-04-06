В России в продаже появился Suzuki Ertiga второго поколения

На рынке России представили минивэн Suzuki Ertiga, который оценивается в 2 млн рублей. Автомобиль предлагается с семью посадочными местами в салоне.

Фото: Car.ru Car.ru

На автомобильном рынке России запустили продажи второго поколения Suzuki Ertiga. Одна из особенностей минивэна от концерна Suzuki – 3 ряда кресел в салоне. У дилеров в РФ модель оценивается в 2 000 000 рублей.

Напомним, что второе поколение минивэна было официально представлено в 2018 году. Сборкой транспортных средств занимаются на производственной площадке Toyota. Кроме того, автомобили сходят с конвейера общего завода компаний Maruti и Suzuki, который расположен в Японии.

Модель отличается организацией посадочных мест в салоне. Несмотря на скромные размеры, здесь предусмотрено 7 кресел. Длина кузова автомобиля составляет 439.5 см, ширина - 173.5 см, а высота - 169 см. Колесная база транспортного средства равна 274 см.

Высока вероятность, что на рынок России привозят минивэны, которые собираются на территории Японии. Такие машины оснащаются мотором рабочим объемом 1.5 литра. Производительность установки К15В составляет 105 л.с. В паре с ним функционирует автоматическая КПП с 4 ступенями.

В Индии автомобили получают другое оснащение. Так, за движение минивэна здесь отвечает менее продуктивный бензиновый двигатель на 103 л.с. Максимальная скорость минивэна составляет 175 км/час. В снаряженном виде вес автомобиля достигает 1135 кг.