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12 минут назад

КамАЗ обещает сделать конкурента Газели — первая информация

Wroom.ru

Компания «Тракс Восток Рус», бывшее совместное предприятие КамАЗа и «Даймлера», анонсировала новую модель семейства «Компас».

КамАЗ обещает сделать конкурента Газели
Фото: WroomWroom

Среднетоннажник «КамАЗ Компас» вышел на рынок в начале прошлого года. Это не оригинальная разработка завода, а лицензионная копия китайского грузовика JAC с изменённым оформлением передка. Машины делают из импортных комплектующих в Набережных Челнах.

«КамАЗ Компас»

Сейчас «Компас» предлагается в двух вариантах — полной массой 9,5 тонн и 12 тонн. А скоро у модели появится «младшая» версия полной массой 3,5 тонны, на которой можно будет ездить с легковыми правами категории «B». Таким образом, новинка станет конкурентом для «Газелей».

Изображения машины пока не опубликованы. Скорее всего, у лёгкого варианта «Компаса» будет такая же бескапотная кабина, как у «старших» моделей (на фото в этой новости). Зато уже известно, что грузовик оснастят турбодизелем объёмом 2,2 литра, развивающим 122 л. с., и пятиступенчатой механической коробкой. Силовой агрегат, вероятно, будет китайского происхождения.

«КамАЗ Компас»

Производство «Компаса» полной массой 3,5 тонны должно начаться в мае этого года. Цены ещё не объявлены. Среднетоннажные версии грузовика сейчас стоят как минимум 4,2 млн рублей.

Автоновости,Daimler,
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