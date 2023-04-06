Представлен обновленный Jeep Wrangler

Рестайлинговые машины можно опознать по компактной решётке радиатора и отсутствию антенны-штыря. В оснащении обычных машин появилась мультимедийная система Uconnect 5 с загруженными в навигацию внедорожными маршрутами, шторки безопасности. А у Wrangler — задний мост Dana 44 HD с полуразгруженными полуосями. Продажи рестайлинговых вездеходов в Америке стартуют летом этого года.

Фото: © Jeep © Jeep

Jeep Wrangler JL ждал обновления почти шесть лет — и, наконец, дождался. На Нью-Йоркском автосалоне представлен рестайлинговый внедорожник, причём список заявленных изменений довольно внушительный.

Главное внешнее отличие — это решётка радиатора со сквозными перемычками между слотами, заимствованная у Wrangler Rubicon 20th Anniversary. Она улучшила ток воздуха к радиатору и облегчила установку заводской лебедки Warn. Также «Рэнглер» лишился антенны-штыря — теперь она по-современному встроена в рамку лобового стекла.

Jeep

В салоне улучшились материалы отделки, плюс используется больше звукопоглощающей пены. На передней панели — новый сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Медиасистема Uconnect 5 работает в пять раз быстрее предыдущей, поддерживает обновления «по воздуху» и включает навигацию по десяткам внедорожных маршрутов от Trails Offroad, в том числе Rubicon Trail в Калифорнии, Hell’s Revenge в Юте и Jericho Mountain в Нью-Гэмпшире. По подписке доступен и полный каталог, в котором больше 3 тысяч маршрутов.

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Другие новшество напрямую касаются безопасности. Так, усилены боковины кузова, добавлены ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями нагрузки и шторки безопасности. Система предотвращения фронтальных столкновений и активный круиз-контроль штатно есть на всех машинах, начиная со второй комплектации Sport S. Выбор двигателей и трансмиссий прежний, а сочетание мостов 4,88:1 и шестиступенчатой «механики» по-прежнему даёт рекордное для класса суммарное передаточное число 100:1.