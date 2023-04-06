Водители стали чаще приезжать на сервис со своими запчастями. Но не все автосервисы в России это разрешают.

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В России автовладельцы все чаще покупают запчасти и расходные материалы на маркетплейсах, а не в сервисах, где собираются провести техобслуживание и ремонт.

Однако половина официальных дилеров запрещает клиентам приезжать со своими запчастями, в то время как у сетевых независимых СТО такой запрет действует у 23% компаний, а у небольших автосервисов – в 13% случаев. Сервисные станции вынуждены разрешать привозить запчасти с собой, чтобы не терять клиентов.

Соглашаясь принять «чужие» запчасти, сервис может потребовать использование оригинальных запчастей и технологических жидкостей.

Однако мастера-приемщики порой отступают от официальных позиций компаний и идут навстречу пожеланиям клиентов.

Среди официальных дилеров только 15% готовы ставить на автомобиль все, что пожелает клиент. Небольшие автомастерские готовы на это в 51% случаев.