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1 час назад

Водители стали чаще приезжать на сервис со своими запчастями

За рулем

Водители стали чаще приезжать на сервис со своими запчастями. Но не все автосервисы в России это разрешают.

Водители стали чаще приезжать на сервис со своими запчастями
Фото: За рулемЗа рулем

В России автовладельцы все чаще покупают запчасти и расходные материалы на маркетплейсах, а не в сервисах, где собираются провести техобслуживание и ремонт.

Однако половина официальных дилеров запрещает клиентам приезжать со своими запчастями, в то время как у сетевых независимых СТО такой запрет действует у 23% компаний, а у небольших автосервисов – в 13% случаев. Сервисные станции вынуждены разрешать привозить запчасти с собой, чтобы не терять клиентов.

Соглашаясь принять «чужие» запчасти, сервис может потребовать использование оригинальных запчастей и технологических жидкостей.

Однако мастера-приемщики порой отступают от официальных позиций компаний и идут навстречу пожеланиям клиентов.

Среди официальных дилеров только 15% готовы ставить на автомобиль все, что пожелает клиент. Небольшие автомастерские готовы на это в 51% случаев.

Стоит отметить, что опрос проводился не среди руководителей автосервисов, а непосредственно среди мастеров-приемщиков.

Автоновости,
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