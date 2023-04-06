«За 1 кварта 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 123 тыс. 855 автомобилей, всего продажи составили 153 тыс. 477 автомобилей», — говорится в сообщении.