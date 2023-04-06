Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке снизились в I квартале 2023 года на 44,7%, сообщается в релизе комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).
«За 1 кварта 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 123 тыс. 855 автомобилей, всего продажи составили 153 тыс. 477 автомобилей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте 2023 года продажи новых автомобилей на российском рынке сократились на 10,6% по сравнению с мартом 2022 года, или на 5 тыс. 712 шт., продажи составили 48 тыс. 414 автомобилей.