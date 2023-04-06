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8 минут назад

Эксперты рассказали, как не попасться на уловки недобросовестных мойщиков авто

Российская Газета

С приближением теплой погода водители ринулись отмывать слои грязи и реагентов со своих автомобилей. Однако не все знают, что сотрудники моек, как и работники автосервисов, могут обсчитать неопытного и доверчивого автовладельца. Но лишних трат нетрудно избежать, рассказывают "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.

Эксперты рассказали, как избежать лишних трат на автомойке
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В работе автомоек есть два момента, позволяющих без веской на то причины увеличить стоимость итоговых работ. Во-первых, это услуги сверх прайс-листа. Например, фраза "коврики помыть?" может вылиться в дополнительные 100 рублей. А еще вам вряд ли кто-то скажет какой именно химией моется, обезжиривается и дополнительно обрабатывается ваш автомобиль. Поэтому за составы неизвестного происхождения не стоит доплачивать. Лучше ограничиться одним из предлагаемых комплексов с понятным итоговым результатом - чистым автомобилем.

Во-вторых, каждая автомойка использует в прайсе некую собственную градацию автомобилей по классам и типам кузовов. В результате некоторые компактные модели могут запросто попасть под ценовой диапазон более крупных машин. Обычно владелец ставится перед фактом уже на этапе оплаты услуг. Поэтому чтобы не мыть "Крету" по цене "Ленд Крузера", а "Короллу" как S-класс, стоит уточнить прайс для вашего авто до заезда в бокс автомойки", - пояснили эксперты.

Автоновости,Mail.ru Group,
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