Эксперты рассказали, как избежать лишних трат на автомойке

"В работе автомоек есть два момента, позволяющих без веской на то причины увеличить стоимость итоговых работ. Во-первых, это услуги сверх прайс-листа. Например, фраза "коврики помыть?" может вылиться в дополнительные 100 рублей. А еще вам вряд ли кто-то скажет какой именно химией моется, обезжиривается и дополнительно обрабатывается ваш автомобиль. Поэтому за составы неизвестного происхождения не стоит доплачивать. Лучше ограничиться одним из предлагаемых комплексов с понятным итоговым результатом - чистым автомобилем.