В России появились в продаже китайские кроссоверы Lynk & Co 01

Дилеры в нескольких российских городах выставили на продажу новые китайские кроссоверы Lynk & Co 01, обратила внимание «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти в классифайдах.

Фото: Lynk & Co Lynk & Co

В частности, дилер из Владивостока предлагает приобрести такой автомобиль за 3,9 млн руб. Машина имеет двухлитровый бензиновый мотор мощностью 254 л.с, полный привод и «робот». Среди оснащения кроссовера светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, навигация, система автоматической парковки и люк.

Дилер из Находки оценил Lynk & Co 01 в 4 млн руб., автосалон в Благовещенске предлагает такой кроссовер за 3,9 млн. руб.

Модель Lynk & Co 01 построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Автомобиль представляет собой перелицованный кроссовер Volvo XC40: длина составляет 4549 мм, ширина – 1857 мм, высота — 1689 мм, колесная база — 2734. Клиренс достигает 213 мм.