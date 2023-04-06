Ford представил новый «каблучок» Transit Courier

Компания Ford представила новый Transit Courier. Самый маленький коммерческий фургон в линейке компании стал заметно больше — и теперь вмещает две европаллеты. Помимо бензиновых и дизельных версий, у него будет полностью электрический вариант E-Transit Courier со 136-сильным электромотором на передней оси. Продажи топливных машин начнутся этим летом, электрические «Курьеры» выйдут на рынок только в следующем году.

Фото: © Ford © Ford

Летом 2023 года в Европе начнутся продажи бензиновых и дизельных «каблучков» Ford Transit Courier нового поколения, а в 2024-м к ним подтянется электрический E-Transit Courier. По сравнению с предшественником фургончик заметно вырос в размерах, так что заменит собой ещё и младшие версии модели Connect. Объём грузового отсека нового Courier теперь равен 2,9 кубометра. Расстояние между колёсными арками — 1220 миллиметров. Впервые в Courier помещается две стандартные европаллеты и длинномеры до 2,6 метра.

Ford

Ford

Ford

Ford

В гамме двигателей — бензиновая «турботройка» 1.0 EcoBoost мощностью 100 либо 125 лошадиных сил, а также дизель 1.5 EcoBlue, который выдаёт 100 сил. Коробка передач — шестиступенчатая «механика». Однако для 125-сильной версии можно впервые заказать семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Электрический E-Transit Courier идет со 136-сильным электромотором на передней оси, но ни ёмкость батареи, ни дальность хода пока неизвестны. Разрешённая масса буксируемого прицепа — 1100 килограммов для дизельных машин, 1000 для бензиновых и 750 кг для электрических.