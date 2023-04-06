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49 минут назад

Названы наиболее выносливые модели автомобилей

За рулем

У каких брендов и моделей наиболее высокий средний пробег, выяснили эксперты онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Исследование основано на анализе данных о запросах истории автомобилей в первом квартале 2023 года.

Названы наиболее выносливые модели автомобилей
Фото: За рулемЗа рулем

В тройке лидеров:

  • Isuzu D-Max со средним пробегом 391 101 км
  • Volkswagen Transporter (378 996 км)
  • Toyota Carina (376 397 км).

Самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет отмечен у автомобилей марок ГАЗ, Opel и Citroen.

В возрастной группе от года до трех лет наиболее высокий средний пробег отмечен у автомобилей Datsun, ГАЗ и Volkswagen.

Среди трехлетних машин самый большой средний пробег у Kia Optima – 79 068 км.

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