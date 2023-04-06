Названы наиболее выносливые модели автомобилей

У каких брендов и моделей наиболее высокий средний пробег, выяснили эксперты онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Исследование основано на анализе данных о запросах истории автомобилей в первом квартале 2023 года.
В тройке лидеров:
Самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет отмечен у автомобилей марок ГАЗ, Opel и Citroen.
В возрастной группе от года до трех лет наиболее высокий средний пробег отмечен у автомобилей Datsun, ГАЗ и Volkswagen.
Среди трехлетних машин самый большой средний пробег у Kia Optima – 79 068 км.