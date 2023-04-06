Разработанный для РФ Renault Arkana снимут с производства в 2025 году

Как передает издание SPEEDME.RU, модель Renault Arkana является бюджетным вариантом, который изначально поставлять в Россию и Южную Америку. Затем он появился в Европе и Южной Корее. Однако французский бренд решил отказаться от этой модели, несмотря на ее успех. За 11 месяцев 2021 года было продано 40 847 единиц. За 2022 год удалось реализовать 72 572.