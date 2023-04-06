Разработанный для РФ Renault Arkana снимут с производства в 2025 году

Созданный для России кроссовер Renault Arkana снимут с производства в 2025 году.
Как передает издание SPEEDME.RU, модель Renault Arkana является бюджетным вариантом, который изначально поставлять в Россию и Южную Америку. Затем он появился в Европе и Южной Корее. Однако французский бренд решил отказаться от этой модели, несмотря на ее успех. За 11 месяцев 2021 года было продано 40 847 единиц. За 2022 год удалось реализовать 72 572.
Оказалось, что у производителя имеются существенные причины снять Renault Arkana с производства. Cтандарт выбросов Евро-7 стал для французского бренда серьезной проблемой. Потому широкий модельный ряд должен быть переработан в соответствии с новыми экологическими нормами. Также угрозой для купе-кросовера стал новый Scenic.