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26 минут назад

Разработанный для России кроссовер Renault Arkana снимут с производства в 2025 году

Моя Москва.онлайн

Созданный для России кроссовер Renault Arkana снимут с производства в 2025 году.

Разработанный для РФ Renault Arkana снимут с производства в 2025 году
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

Как передает издание SPEEDME.RU, модель Renault Arkana является бюджетным вариантом, который изначально поставлять в Россию и Южную Америку. Затем он появился в Европе и Южной Корее. Однако французский бренд решил отказаться от этой модели, несмотря на ее успех. За 11 месяцев 2021 года было продано 40 847 единиц. За 2022 год удалось реализовать 72 572.

Оказалось, что у производителя имеются существенные причины снять Renault Arkana с производства. Cтандарт выбросов Евро-7 стал для французского бренда серьезной проблемой. Потому широкий модельный ряд должен быть переработан в соответствии с новыми экологическими нормами. Также угрозой для купе-кросовера стал новый Scenic.

Автоновости,Renault,
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