Водителей предупредили о наказании за перевозку лишних пассажиров

Как пояснила эксперт, в автомобиле можно перевозить не больше установленного автопроизводителем максимального числа пассажиров. Этот показатель можно найти в ПТС или иной документации к машине. Да и по логике число людей в салоне авто должно быть не больше количества сидячих мест и ремней безопасности. Согласно общему правилу, в легковушках может быть максимум 4 человека, не включая водителя, а в авто с тремя рядами сидений – 7 человек.