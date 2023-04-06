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19 минут назад

Водителям рассказали о наказании за перевозку лишних пассажиров

АвтоКод

Автомобилистов предупредили о возможных последствиях за нарушение правил перевозки людей. Вопрос для издания «Autonews.ru» прокомментировала доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Водителей предупредили о наказании за перевозку лишних пассажиров
Фото: АвтоКодАвтоКод

Как пояснила эксперт, в автомобиле можно перевозить не больше установленного автопроизводителем максимального числа пассажиров. Этот показатель можно найти в ПТС или иной документации к машине. Да и по логике число людей в салоне авто должно быть не больше количества сидячих мест и ремней безопасности. Согласно общему правилу, в легковушках может быть максимум 4 человека, не включая водителя, а в авто с тремя рядами сидений – 7 человек.

Также Оксана Васильева уточнила, что за перевозку лишних пассажиров предусмотрен штраф в размере 500 рублей, и избежать его невозможно, так как законом не предусмотрены обстоятельства, которые исключили бы ответственность за данное правонарушение.

Автоновости,Оксана Васильева,Финансовый университет,
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