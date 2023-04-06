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1 час назад

Минпромторг: Вьетнам может начать экспорт автомобилей группы "ГАЗ"

Российская Газета

Вьетнам может начать экспортировать автомобили группы "ГАЗ", выпускаемые на собственном производстве. Об этом заявил замглавы Минпромторга Алексей Груздев.

Вьетнам может начать экспорт автомобилей группы "ГАЗ"
Фото: Пресс-служба ГАЗПресс-служба ГАЗ

По его словам, на автосборочном предприятии во Вьетнаме производится коммерческий транспорт и микроавтобусы.

"Есть хорошие перспективы поставок не только на внутренний рынок, но и уже из Вьетнама <..> на рынки сопредельных стран", - отметил Груздев, его слова приводит ТАСС.

Помимо прочего, Москва и Ханой развивают сотрудничество в сфере фармацевтики и транспортной инфраструктуры. Как подчеркнул Груздев, Россия предлагает Вьетнаму разностороннюю повестку, которая отвечает интересам обеих сторон.

Автоновости,Алексей Груздев,Группа ГАЗ,Минпромторг,
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