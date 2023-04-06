Вьетнам может начать экспорт автомобилей группы "ГАЗ"

Вьетнам может начать экспортировать автомобили группы "ГАЗ", выпускаемые на собственном производстве. Об этом заявил замглавы Минпромторга Алексей Груздев.

Фото: Пресс-служба ГАЗ Пресс-служба ГАЗ

По его словам, на автосборочном предприятии во Вьетнаме производится коммерческий транспорт и микроавтобусы.

"Есть хорошие перспективы поставок не только на внутренний рынок, но и уже из Вьетнама <..> на рынки сопредельных стран", - отметил Груздев, его слова приводит ТАСС.