Вьетнам может начать экспорт автомобилей группы "ГАЗ"

Вьетнам может начать экспортировать автомобили группы "ГАЗ", выпускаемые на собственном производстве. Об этом заявил замглавы Минпромторга Алексей Груздев.
По его словам, на автосборочном предприятии во Вьетнаме производится коммерческий транспорт и микроавтобусы.
"Есть хорошие перспективы поставок не только на внутренний рынок, но и уже из Вьетнама <..> на рынки сопредельных стран", - отметил Груздев, его слова приводит ТАСС.
Помимо прочего, Москва и Ханой развивают сотрудничество в сфере фармацевтики и транспортной инфраструктуры. Как подчеркнул Груздев, Россия предлагает Вьетнаму разностороннюю повестку, которая отвечает интересам обеих сторон.