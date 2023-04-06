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34 минуты назад

Бывший руководитель 14 ростовских гаишников-взяточников пытается вернуться в ГИБДД

Газета.Ru

Замкомандира Донского батальона ДПС, 14 подчиненных которого попали в СИЗО по громкому делу о взятках, хотел вернуться на работу и отсудить у МВД полмиллиона за увольнение. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Бывший руководитель гаишников-взяточников пытается вернуться в ГИБДД
Фото: Бывший руководитель 14 ростовских гаишников-взяточников пытается вернуться в ГИБДДБывший руководитель 14 ростовских гаишников-взяточников пытается вернуться в ГИБДД

Отмечается, что Андрей Александров был заместителем командира Донского батальона ДПС. Прошлой весной там прошла проверка — 14 сотрудников ДПС поймали на взяточничестве. Александров до последнего отпирался, однако его все равно уволили.

По данным канала, через некоторое время мужчина потребовал вернуть его на работу и компенсировать 465 тыс. руб. за полгода, пока пришлось сидеть дома.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что должностные лица Донского батальона ДПС в 2017-2020 годах неоднократно получали взятки, общая сумма которых составила более 14 млн руб.

По ее данным, злоумышленники, предположительно, совершали преступления на одном из участков федеральной трассы М-4 «Дон»: фотографировали машины, проезжающие транзитом, и при помощи графического редактора создавали «доказательства» нарушений ПДД. Далее отредактированные снимки передавались инспекторам ДПС, находившимся по пути следования автомобилей. Те останавливали авто, обвиняя водителей в правонарушениях. Те под давлением пытались откупиться — сумма взятки варьировалась от 5 тыс. до 500 тыс. руб.

Автоновости,Андрей Александров,Светлана Петренко,Следственный комитет,ГИБДД,
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