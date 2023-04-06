Бывший руководитель гаишников-взяточников пытается вернуться в ГИБДД

Замкомандира Донского батальона ДПС, 14 подчиненных которого попали в СИЗО по громкому делу о взятках, хотел вернуться на работу и отсудить у МВД полмиллиона за увольнение. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Фото: Бывший руководитель 14 ростовских гаишников-взяточников пытается вернуться в ГИБДД Бывший руководитель 14 ростовских гаишников-взяточников пытается вернуться в ГИБДД

Отмечается, что Андрей Александров был заместителем командира Донского батальона ДПС. Прошлой весной там прошла проверка — 14 сотрудников ДПС поймали на взяточничестве. Александров до последнего отпирался, однако его все равно уволили.

По данным канала, через некоторое время мужчина потребовал вернуть его на работу и компенсировать 465 тыс. руб. за полгода, пока пришлось сидеть дома.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что должностные лица Донского батальона ДПС в 2017-2020 годах неоднократно получали взятки, общая сумма которых составила более 14 млн руб.