Российские Evolute заняли четверть рынка электрокаров

Электромобили Evolute заняли четверть рынка по объемам продаж в России. Об этом сообщили специалисты компании «Моторинвест», которые провели исследование по итогам первого квартала нынешнего года. По данным экспертов, на отечественные батарейные модели пришлось более 25 процентов продаж среди всех электрокаров и гибридов, представленных в России. Следом за липецким автозаводом расположился премиальный китайский бренд Voyah.

Фото: © Evolute © Evolute

Доля российских электрокаров Evolute с января по март 2023 года составила 26 процентов. В стране поставили на учет 356 батарейных моделей, что на 45 процентов больше показателей четвертого квартала прошлого года. Подобного результата отечественной компании удалось достигнуть благодаря государственной субсидии, которая составляет 625 000 рублей.

Самой популярной моделью у россиян стал седан Evolute i-Pro, которых зарегистрировали в ГИБДД 284 раза. Всего же с начала производство в стране приобрели 617 отечественных батарейных машин. Второе место по доле продаж в России заняли электрические и гибридные автомобили Voyah. Премиальный бренд из Поднебесной за первый квартал нынешнего года сумел реализовать в стране 285 транспортных средств.