Раскрыта дата российской премьеры седана Omoda S5

На новой странице сайта появился тизер модели, которая, как известно, является одной из разновидностей китайского Chery Arrizo 5 Plus. Ниже расположился счетчик, отсчитывающий время до грядущей премьеры. На данный момент ждать осталось четыре дня и восемь часов — то есть, презентация Omoda S5 для российского рынка запланирована на следующий вторник, 11 апреля.

Фото: motor.ru motor.ru

Подробности о S5 Omoda, вероятно, раскроет на премьере, однако кое-что о модели для России уже известно благодаря Одобрению типа транспортного средства. Так, седан будут предлагать с безальтернативным полуторалитровым двигателем SQRE4G15C отдачей 113 лошадиных сил (138 Нм крутящего момента), адаптированный к бензину АИ-92. Пару ему составит вариатор. В Китае для Arrizo 5 Plus также доступен более мощный 156-сильный агрегат.

В документе также содержатся данные о подвеске (передняя — пружинная независимая McPherson и полузависимая задняя). По умолчанию S5 предложат с подогревом передних сидений и кондиционером, а также в список опций войдут камеры кругового обзора, отсек для беспроводной зарядки гаджетов, парктроники, электропривод кресел и круиз-контроль.

S5 в линейке Omoda присоединится к пока единственной модели — кроссоверу С5, который оценивается минимум в 2 429 900 рублей (без скидок). До конца 2023 года бренд планирует широкую экспансию: он намерен выйти на 25 новых рынков, однако Россия останется в числе приоритетных.