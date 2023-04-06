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1 час назад

Адвокат Радько: за сломанный дорожный знак водителю грозит уголовное дело

Газета.Ru

Гражданин, сломавший или согнувший умышленно дорожный указатель, может стать фигурантом уголовного дела. Также уголовная ответственность грозит автовладельцу, желающему украсить таким знаком свой гараж. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Адвокат: за сломанный дорожный знак водителю грозит уголовное дело
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

«Если дорожный знак будет поврежден, то есть человек его специально погнул или оторвал, это даст основание следователям усмотреть состав преступления по статье Уголовного кодекса РФ о вандализме (ст. 214). Если знак просто выдернули и положили на землю рядом, здесь вряд ли можно говорить об уголовном преступлении», — рассказал Радько.

Если сама конструкция указателя не повреждена, то водителя с большой долей вероятности ожидает административное наказание, уточнил юрист.

«Некоторые люди любят вешать в гараже дорожные знаки как сувениры. Если человек забрал себе этот знак с дороги, это образует состав преступления по статье УК РФ о краже (ст. 158)», — предупредил Радько.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестный мужчина выдернул из земли столб с дорожным знаком.

Автоновости,Сергей Радько,
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