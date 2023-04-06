Адвокат: за сломанный дорожный знак водителю грозит уголовное дело

«Если дорожный знак будет поврежден, то есть человек его специально погнул или оторвал, это даст основание следователям усмотреть состав преступления по статье Уголовного кодекса РФ о вандализме (ст. 214). Если знак просто выдернули и положили на землю рядом, здесь вряд ли можно говорить об уголовном преступлении», — рассказал Радько.