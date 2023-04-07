Самые популярные кроссоверы России: Lada Niva уступила «китайцу»

В списке из 23 самых ходовых кроссоверов и внедорожников России доминируют модели из КНР. Самым продаваемым кроссовером в стране стал Chery Tiggo 7 Pro.

Фото: © Chery © Chery

Об этом говорит статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опирающаяся на количество отгруженных производителями автомобилей в марте 2023 года. Китайскому вседорожнику уступила даже отечественная Lada Niva: Tiggo 7 Pro разошелся в количестве 6874 штук, а обе «Нивы» — Legend и Travel — купили 6424 раза. Примечательно, что замыкает тройку лидеров тоже Chery с Tiggo 4 Pro, результат которого — 6018 проданных единиц.

За Tiggo 4 Pro следует Omoda C5 — пока единственная модель дочки Chery на российском рынке. Ее купили 5605 россиян. Пятое место досталось Haval Jolion, заметно отстающий с 3373 реализованными экземплярами. Далее расположились Chery Tiggo 8 Pro (3223 штуки), Geely Coolray (2422 шт.), Chery Tiggo 4 (2374 шт.), Exeed LX (2152 шт.) и TXL (1931 шт.). Таким образом, помимо «Нивы» в топ-10 числятся только китайские автомобили.

С 11 по 15 строчки заняли Geely Altas Pro (1591 шт.), Exeed VX (1522 шт.), Haval F7x (1360 шт.), Haval F7 (1009 шт.) и Geely Tugella (973 шт.). На 16 месте оказался еще один отечественный внедорожник — УАЗ «Патриот», на котором в марте остановили выбор 943 покупателя.

Далее идут еще две китайские модели, Haval Dargo (758 шт.) и Changan CS35 Plus (673 шт.), а за ними следует единственная иномарка не из КНР — Kia Sportage, нашедший только 446 покупателей. Завершают рейтинг Chery Tiggo 8 (438 шт.), FAW Bestune T77 (299 шт.), Changan UNI-V (297 шт.) и Haval H9 (280 шт.).