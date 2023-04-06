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18 минут назад

Ликсутов: автозавод «Москвич» запустит производство электрокаров

Илья Родин

Автозавод «Москвич» в ближайшие два года разработает электромобиль на отечественной платформе, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Автозавод «Москвич» запустит производство электрокаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ликсутов пояснил, что руководство производственной площадки поставило задачу разработать электрокар на собственной платформе.

По его словам, модель, в которой батарея, двигатель и ходовая часть будут произведены в России, появится в 2024-2025 годах.

«Мы понимаем, как это сделать», - подчеркнул Ликсутов.

Заммэра уточнил, что партнером завода является автогигант «КАМАЗ», обладающий значительным инженерным потенциалом. Кроме того, в компании работают выпускники лучших технических вузов страны.

Напомним, что в настоящее время московская производственная площадка выпускает городской кроссовер и электрокар, являющиеся репликами марки JAC.

Автоновости,Максим Ликсутов,Коммерсант,
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