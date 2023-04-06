Автозавод «Москвич» запустит производство электрокаров

Автозавод «Москвич» в ближайшие два года разработает электромобиль на отечественной платформе, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ликсутов пояснил, что руководство производственной площадки поставило задачу разработать электрокар на собственной платформе.

По его словам, модель, в которой батарея, двигатель и ходовая часть будут произведены в России, появится в 2024-2025 годах.

«Мы понимаем, как это сделать», - подчеркнул Ликсутов.

Заммэра уточнил, что партнером завода является автогигант «КАМАЗ», обладающий значительным инженерным потенциалом. Кроме того, в компании работают выпускники лучших технических вузов страны.