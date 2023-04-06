Автозавод «Москвич» запустит производство электрокаров

Автозавод «Москвич» в ближайшие два года разработает электромобиль на отечественной платформе, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Ликсутов пояснил, что руководство производственной площадки поставило задачу разработать электрокар на собственной платформе.
По его словам, модель, в которой батарея, двигатель и ходовая часть будут произведены в России, появится в 2024-2025 годах.
«Мы понимаем, как это сделать», - подчеркнул Ликсутов.
Заммэра уточнил, что партнером завода является автогигант «КАМАЗ», обладающий значительным инженерным потенциалом. Кроме того, в компании работают выпускники лучших технических вузов страны.
Напомним, что в настоящее время московская производственная площадка выпускает городской кроссовер и электрокар, являющиеся репликами марки JAC.