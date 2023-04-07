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11 минут назад

FAW раскрыл дизайн кроссовера Bestune T90

Газета.Ru

Китайский автопроизводитель FAW опубликовал изображения нового кроссовера Bestune T90, дебют которого состоится на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает Autohome.

FAW обнародовал изображение нового кроссовера Bestune T90
Фото: FAWFAW

Автомобиль будет базироваться на новой платформе А2 и получит два бензиновых турбомотора на выбор рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра. Их мощность — 169 и 252 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии выбран 8-ступенчатый автомат японской марки Aisin. Среднеразмерный кроссовер получит дизайн в стиле четвертого поколения семейства автомобилей Bestune, в основе которого лежит «сила, чистота и утонченность».

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Autohome

Габаритная длина нового кроссовера 4718 мм, ширина 1880 мм и высота — 1710 мм. Колесная база — 2772 мм. В интерьере два дисплея, выступающих над панелью приборов. Центральный экран медиасистемы ориентирован вертикально.

Автоновости,Кроссовер,FAW,
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