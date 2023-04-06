Продажу «красивых» автомобильных номеров предложили узаконить

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев предложил узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров через открытые аукционы на портале Госуслуг. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Свое предложение о возобновлении работы над постановлением об открытых аукционах Ткачев направил главе правительства Михаилу Мишустину. Также он призвал дополнить его положением, которое позволило бы людям не только приобретать «красивые» номера, но и продавать их.

По словам Ткачева, сегодня получить легально такой номер невозможно из-за чего «люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу». Он указал, что стоимость «красивых» номеров на данный момент варьируется от десяти тысяч до десяти миллионов рублей.

«Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на Госуслугах», — добавил Ткачев.