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45 минут назад

Продажу «красивых» автомобильных номеров предложили узаконить

Елена Прошина

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев предложил узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров через открытые аукционы на портале Госуслуг. Об этом сообщает «РИА Новости».

Продажу «красивых» автомобильных номеров предложили узаконить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свое предложение о возобновлении работы над постановлением об открытых аукционах Ткачев направил главе правительства Михаилу Мишустину. Также он призвал дополнить его положением, которое позволило бы людям не только приобретать «красивые» номера, но и продавать их.

По словам Ткачева, сегодня получить легально такой номер невозможно из-за чего «люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу». Он указал, что стоимость «красивых» номеров на данный момент варьируется от десяти тысяч до десяти миллионов рублей.

«Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на Госуслугах», — добавил Ткачев.

Он также напомнил, что с 2010 года Госдума отклонила четыре подобных законопроекта.

Автоновости,Антон Ткачев,Михаил Мишустин,ГИБДД,Госдума,
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