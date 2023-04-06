Honda отзывает более полумиллиона автомобилей в США

Отзыв распространяется на модели CR-V 2007-2011 года выпуска. Уточняется, что такое решение было принято из-за того, что на дорогах в указанном регионе используют антиобледенители, которые могут попасть в заднюю раму автомобиля через технические отверстия. Со временем смесь из антиобледенителя и грязи приводит к коррозии, из-за чего задний рычаг подвески автомобиля может отвалиться.