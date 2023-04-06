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49 минут назад

Honda отзывает более полумиллиона автомобилей в США

Елена Прошина

Японский автопроизводитель Honda отзывает 563,7 тысячи своих автомобилей из северо-восточных штатов США из-за технических проблем. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Honda отзывает более полумиллиона автомобилей в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отзыв распространяется на модели CR-V 2007-2011 года выпуска. Уточняется, что такое решение было принято из-за того, что на дорогах в указанном регионе используют антиобледенители, которые могут попасть в заднюю раму автомобиля через технические отверстия. Со временем смесь из антиобледенителя и грязи приводит к коррозии, из-за чего задний рычаг подвески автомобиля может отвалиться.

Подобная проблема возникла в штатах соляного пояса. В компании также отметили, что данных о подобной проблеме за пределами этого региона не поступало.

Ранее владельцам кроссовера Volkswagen Atlas запретили возить пассажиров на переднем сидении.

Автоновости,Honda,Volkswagen,
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