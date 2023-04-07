В 2022 году Китай отгрузил в Россию 160 тысяч автомобилей

В прошлом году в Россию из Китая ввезли 162 тысячи автомобилей.

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Такое число назвал посол КНР в Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия», отметив огромный потенциал сотрудничества двух стран. Минувший год он назвал прорывным: двусторонняя в целом выросла на 29,3 процента — до рекордных 190,27 миллиарда рублей, и помимо машин этому поспособствовали резко выросшие объемы продаж бытовой техники и потребительской электроники.

По итогам 2022 года Китай экспортировал в Россию 162 тысячи автомобилей. Это на 33,4 процента больше, чем за позапрошлый год, отметил Ханьхуэй. Вместе с беспрецедентным увеличением объемов экспорта выросла и доля «китайцев» на российском рынке. Если в 2021-м на них приходилось только семь процентов продаж, то в 2022-м — уже 19,2 процента.

«Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России неуклонно движется вперед», — сказал посол КНР. О стремительном росте числа китайских машин говорят и российские эксперты: так, ГК «Автодом» и Национальный автомобильный союз не исключают, что они могут занять и 60 процентов рынка.

В Москве и Санкт-Петербурге это уже произошло. Как сообщал «Автостат», в январе на китайские автомобили пришлось около 60 процентов продаж, в чем заслуга тройки лидеров — Chery, Geely и Haval.