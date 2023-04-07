Посол КНР оценил сотрудничество России и Китая в сфере автомобилей

Сотрудничество России и Китая в сфере автомобилей и бытовой техники достигло стремительного развития. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.
"Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России неуклонно движется вперед, демонстрируя большую прочность и огромный потенциал. В 2022 году в двусторонней торговле был осуществлен исторический прорыв в $190,27 млрд, рост по сравнению с прошлым годом составил 29,3%. Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития", - отметил он.
По словам посла, у Москвы и Пекина мощная экономическая взаимодополняемость, а также крепкая база торгово-экономического сотрудничества.
"В прошлом году Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей, за год прирост составил 33,4%, доля китайских марок на российском рынке стремительно увеличилась с 7% до 19,2%, были диверсифицированы модели сотрудничества между предприятиями", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.