Посол КНР оценил сотрудничество России и Китая в сфере автомобилей

"Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России неуклонно движется вперед, демонстрируя большую прочность и огромный потенциал. В 2022 году в двусторонней торговле был осуществлен исторический прорыв в $190,27 млрд, рост по сравнению с прошлым годом составил 29,3%. Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития", - отметил он.