До двух лет тюрьмы грозит «креативным» парковщикам Владивостока

Инцидент с подложными номерами возмутил власть и общественность. Полиция просит всех горожан, кто стал очевидцем подмены госномеров, немедленно обращаться в органы, сообщает ИА DEITA.RU.
Полиция отреагировала на скандальный инцидент с мошенничеством с госномерами на платной парковке. Напомним, автолюбительница из Владивостока обнаружила на одном из припаркованных автомобилей номера своей машины. Они были установлены сзади - именно по задним фиксируется нарушение паркрайтами. Проезжая на Пушкинской, она увидела знакомые цифры на автомобиле такой же марки, но другого цвета. Ей приходили штрафы за нарушения мошенника.
Медицинские маски, перчатки, и даже снятие знаков на время парковки - приморцы наловчились обходить закон, взяв технологию у москвичей. Однако пошли дальше, обманывая не закон, а своих сограждан.
В столице давно справились с такими «креативными» парковщиками, во Владивостоке тоже начали. Дело взяла на контроль полиция, сообщила в комментарии «Вестям Приморья» лейтенант внутренней службы начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Владивостоку Евгения Семашкина.
«Максимальная санкция для этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В случае если вы заметили факт подмены регистрационного знака, вам необходимо обратиться в отдел полиции», - заявила представитель силового ведомства.
В компании-операторе платных парковок пообещали пострадавшей помочь оспорить штрафы.
«Безусловно, мы окажем содействие. Предоставим все фото, видеоматериалы, которые у нас есть, для того чтобы гражданин мог обжаловать это в суде», - сообщил представитель «Цифрового Приморья» Павел Васильев.
Примечательно, что изобретательный автолюбитель после резонансного видео здесь больше не паркуется. Вероятно, боится народной расправы, так как комментарии в сети были не хуже «Мы ждем под подъездом» - резонансной истории с автохамом, которого решила проучить общественность.
«Любишь ты парковки или не любишь, это закон, и закон во благо – зато в центре появились свободные места, хоть встать можно. Любишь кататься, люби и саночки возить. А хитропопые пусть пешком ходят», - комментируют приморцы в Сети.