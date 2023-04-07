До двух лет тюрьмы грозит «креативным» парковщикам Владивостока

Инцидент с подложными номерами возмутил власть и общественность. Полиция просит всех горожан, кто стал очевидцем подмены госномеров, немедленно обращаться в органы, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Полиция отреагировала на скандальный инцидент с мошенничеством с госномерами на платной парковке. Напомним, автолюбительница из Владивостока обнаружила на одном из припаркованных автомобилей номера своей машины. Они были установлены сзади - именно по задним фиксируется нарушение паркрайтами. Проезжая на Пушкинской, она увидела знакомые цифры на автомобиле такой же марки, но другого цвета. Ей приходили штрафы за нарушения мошенника.

Видео дня

Медицинские маски, перчатки, и даже снятие знаков на время парковки - приморцы наловчились обходить закон, взяв технологию у москвичей. Однако пошли дальше, обманывая не закон, а своих сограждан.

В столице давно справились с такими «креативными» парковщиками, во Владивостоке тоже начали. Дело взяла на контроль полиция, сообщила в комментарии «Вестям Приморья» лейтенант внутренней службы начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Владивостоку Евгения Семашкина.

«Максимальная санкция для этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В случае если вы заметили факт подмены регистрационного знака, вам необходимо обратиться в отдел полиции», - заявила представитель силового ведомства.

В компании-операторе платных парковок пообещали пострадавшей помочь оспорить штрафы.

«Безусловно, мы окажем содействие. Предоставим все фото, видеоматериалы, которые у нас есть, для того чтобы гражданин мог обжаловать это в суде», - сообщил представитель «Цифрового Приморья» Павел Васильев.

Примечательно, что изобретательный автолюбитель после резонансного видео здесь больше не паркуется. Вероятно, боится народной расправы, так как комментарии в сети были не хуже «Мы ждем под подъездом» - резонансной истории с автохамом, которого решила проучить общественность.