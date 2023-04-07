Chery рассказала о гибридном Tiggo 8 Pro e+ после российских тестов

Компания Chery сообщила о завершении цикла дорожно-климатических испытаний кроссовера Tiggo 8 Pro e+ в России: кроссовер готов к выходу на отечественный рынок.

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Chery Tiggo 8 Pro e+ создан на платформе T1X, разработанной, как подчеркнули в пресс-службе марки, совместно с Jaguar Land Rover. Длина автомобиля составляет 4722 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1705 мм, размер колёсной базы - 2710 мм.

Батарея расположена под полом, поэтому объёмы багажного отделения не пострадал: у пятиместной версии он составляет 892 литра, у семиместного варианта - 193 литра. При сложенных сиденьях - 1930 литров.

Суммарная мощность трёхмоторного Tiggo 8 Pro e+ (один ДВС объёмом 1,5 литра и два электродвигателя) - 235 л.с. Гибридная трансмиссия имеет девять режимов работы: одномоторный/двухмоторный привод с рекуперацией, последовательный привод, параллельный, прямой привод, рекуперация при торможении и двойная рекуперация при торможении. Выбор требуемого режима система управления трансмиссия определяет автоматически.

Результаты испытаний Chery Tiggo 8 Pro e+ по итогам испытаний следующие:

- максимальный пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100% в режиме трасса - до 1000 км;

- расход топлива на 100 км пути при идеальных условиях равен 1 литру, а при эксплуатации в реальных условиях расход составляет от 1.3 литра бензина АИ-92;

- запас хода только при движении на электромоторах равен 75 км по методике NEDC;

- разгон до 100 км/ч занимаем 7.5 секунд. Максимальная скорость - 180 км/ч.

- время полной зарядки в зависимости от мощности зарядного устройства, мощности сети, внешних условий (температуры воздуха и батареи) составляет от 2.5 до 7 часов.