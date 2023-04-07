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9 минут назад

Toyota разработает 10 новых моделей электромобилей к 2026 году

ТАСС

Японский ведущий автомобильный концерн Toyota Motor намерен к 2026 году разработать 10 новых моделей электромобилей. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио объявил вице-президент автопроизводителя Хироки Накадзима.

Toyota разработает 10 новых моделей электромобилей к 2026 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы рассчитываем разработать 10 новых моделей электромобилей к 2026 году. Объем продаж этих транспортных средств составит 1,5 млн реализованных единиц в год", - объявил вице-президент.

Ранее автоконцерн обнародовал планы разработать электромобиль нового поколения к 2026 году. Кроме того, Toyota поставил цель к 2030 году продавать в Европе только машины с электрическими и гибридными двигателями. В Китае таких показателей он хочет достичь к 2035 году.

Автоновости,Toyota,
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