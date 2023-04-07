Преемником Lexus LFA может стать гибрид мощностью 1000 л.с.

Lexus рассматривает возможность превращения своей концепции Electrified Sport в серийный суперкар с наследием LFA. Утверждается, что автомобиль уже находится в разработке с гибридной трансмиссией мощностью 1000 лошадиных сил, сравнимой с мощностью следующего флагмана Lamborghini .

Полностью электрический вариант также может быть в разработке. По сообщениям инсайдеров, автомобиль будет базироваться на 4,0-литровом двигателе V8, форсированном до 700 л.с. Еще 300 л.с. или около того должны поступать от электрической системы.Основанная на платформе TNGA-L, модель предположительно получит алюминиевое шасси и карбоновый кузов. Внешне он будет выглядеть как представленный в прошлом году концепт Electrified Sport.