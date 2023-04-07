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1 час назад

Преемником Lexus LFA может стать гибрид мощностью 1000 л.с.

ПроКроссовер.ру

Lexus рассматривает возможность превращения своей концепции Electrified Sport в серийный суперкар с наследием LFA. Утверждается, что автомобиль уже находится в разработке с гибридной трансмиссией мощностью 1000 лошадиных сил, сравнимой с мощностью следующего флагмана Lamborghini.

Преемником Lexus LFA может стать гибрид мощностью 1000 л.с.
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Полностью электрический вариант также может быть в разработке. По сообщениям инсайдеров, автомобиль будет базироваться на 4,0-литровом двигателе V8, форсированном до 700 л.с. Еще 300 л.с. или около того должны поступать от электрической системы.Основанная на платформе TNGA-L, модель предположительно получит алюминиевое шасси и карбоновый кузов. Внешне он будет выглядеть как представленный в прошлом году концепт Electrified Sport.

Ранее сообщалось, что Lexus работает над чисто электрическим суперкаром. BestCarWeb поддерживает эти слухи, говоря, что гибрид планируется выпустить в 2025 году, а электромобиль — в следующем году.

Автоновости,Lexus LFA,Lexus,Lamborghini,
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